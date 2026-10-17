Cuaca Malang 17 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (17/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya curah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jabung dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-33 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 12-21 kilometer per jam.