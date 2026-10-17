Gunung Arjuno Terbakar Lagi, Api Terlihat dari Gerbang Tol Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Gunung Arjuno, Jumat (16/10) malam. Kobaran api yang terlihat membentang di lereng gunung tersebut terekam dalam video amatir warga dan ramai beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, pijar api tampak menyala kemerahan di lereng Gunung Arjuno. Kobaran tersebut bahkan terlihat jelas dari kawasan gerbang Tol Malang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno membenarkan adanya kebakaran di kawasan Gunung Arjuno tersebut.

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“(Karhutla) di Gunung Arjuno,” kata Satriyo saat dikonfirmasi.

Satriyo mengatakan hingga Jumat malam, belum diketahui secara pasti waktu awal munculnya titik api maupun luas lahan yang terdampak kebakaran.

Walakin, petugas mulai bergerak untuk melakukan penanganan. Tim Taman Hutan Raya (Tahura) dan personel BPBD Jawa Timur dilaporkan menuju lokasi kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman.

“Tim Tahura sudah bergerak, dan dari BPBD juga menuju lokasi,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai luas area terdampak dan perkembangan upaya pemadaman masih menunggu laporan lebih lanjut dari petugas di lapangan. (mcr12/jpnn)