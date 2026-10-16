Menperin Sarmuji Bakal Bahas Masalah Pembatasan Gas Industri Dengan Bahlil

jatim.jpnn.com, GRESIK - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji buka suara terkait pembatasan gas industri, yang memengaruhi tingkat produksi barang di tingkat lokal.

Diketahui, para pelaku industri mengaku mengalami dampak buruk akibat pembatasan gas industri, yakni produksinya menurun dan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sarmuji berjanji akan menyampaikan keluhan pelaku industri itu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

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Hal tersebut diungkapkan Sarmuji di saat melakukan kunjungan kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jumat (16/10).

"Nanti kami akan ngobrol sama Pak Menko (Bahlil terkait kebijakan pembatasan gas industri)," kata Sarmuji kepada wartawan setelah melakukan kunjungan.

Sarmuji mengakui gas bumi mempunyai peran vital dalam menggerakkan industri di Indonesia. Oleh karena itu, dia bakal membahas terkait pembatasan itu dalam waktu dekat.

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"Karena gas ini adalah bukan hanya sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai industri membutuhkan untuk bahan baku," ujarnya.

Kebijakan pembatasan gas industri tersebut sebenarnya dikeluarkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Namun, Sarmuji ingin membahas permasalahan itu dengan Bahlil dahulu.