Fatwa Vape MUI Jatim Dijelaskan Intelektual NU, Ini Pembedaan Hukumnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan penyalahgunaan rokok elektronik atau vape untuk konsumsi narkotika tidak ditujukan untuk mengharamkan perangkat vape secara keseluruhan.

Fatwa Nomor 1 Tahun 2026 tersebut menegaskan keharaman penyalahgunaan rokok elektronik sebagai sarana penggunaan narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang.

Pembedaan antara perangkat dan tindakan penyalahgunaan itu dinilai penting agar upaya pemberantasan narkotika tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk menyamaratakan penggunaan vape legal dengan aktivitas kriminal.

Ketua Bidang Halal MUI KH Masyhuril Khamis mengatakan persoalan pelabelan nonhalal pada rokok dan vape perlu ditempatkan secara proporsional. Menurutnya, label halal dan nonhalal pada dasarnya berkaitan dengan bahan serta proses produksi, sedangkan persoalan rokok lebih berkaitan dengan dampak buruk atau dharar terhadap kesehatan.

“Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah melalui pengaturan yang relevan, bukan label non-halal,” ujar Masyhuril Khamis dikutip, Jumat (16/10).

Pandangan serupa disampaikan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Gus Kholili Kholil.

Dia menjelaskan Fatwa MUI Jatim berfokus pada penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, bukan pengharaman perangkat tersebut secara umum.

“Setelah saya pelajari (Fatwa MUI Jatim), yang diharamkan adalah penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkoba. Perangkatnya sendiri itu tidak haram. Perangkat vape, mengonsumsi vape per se atau li dzatihi sesuai dengan definisi asalnya, vape itu tidak termasuk kategori haram,” jelasnya.