Badan Bank Tanah Edukasi Mahasiswa UB Soal Pengelolaan Tanah Berkeadilan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Bank Tanah mengajak mahasiswa di Malang dan sekitarnya memahami pentingnya pengelolaan tanah yang berkeadilan melalui kegiatan Landsmart Regional Forum 2026.

Mengusung tema Pengelolaan Tanah Berkeadilan bagi Kesejahteraan Masyarakat, forum tersebut menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai persoalan pertanahan serta peran Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan.

Kegiatan itu melibatkan mahasiswa sebagai peserta utama serta sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, hingga pihak terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkaya perspektif dan membuka dialog mengenai tantangan pengelolaan tanah di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengatakan tanah bukan sekadar aset, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat.

“Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan tanah tidak cukup hanya berbicara mengenai ketersediaan atau penguasaan tanah, tetapi bagaimana tanah tersebut dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hakiki di hadapan ratusan civitas academica Universitas Brawijaya.

Dia menjelaskan Badan Bank Tanah hadir sebagai instrumen pemerintah untuk memastikan tanah negara dapat dikelola secara terencana dan dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan. Hal itu mencakup kepentingan umum, sosial, pembangunan, investasi, hingga reforma agraria.

Baca Juga: Jemaah Masjid Rahmat Gelar Aksi Pertahankan Tanah Wakaf di Pandegiling Surabaya

Menurut Hakiki, pengelolaan yang terencana diperlukan agar tanah tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara tepat sesuai kebutuhan dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

“Prinsipnya adalah bagaimana tanah yang dikelola negara dapat kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inilah semangat yang ingin kami bawa melalui Landsmart Regional Forum, yaitu membangun pemahaman dan kolaborasi agar pengelolaan tanah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” jelasnya.