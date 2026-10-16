Khofifah Beri Santunan Rp10 Juta kepada Keluarga Tiap Korban Karhutla Gunung Bromo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat orang yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar Rp10 juta kepada keluarga masing-masing korban yang meninggal dunia.

Khofifah mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, meskipun tidak dapat menggantikan kehilangan orang-orang tercinta.

“Semoga santunan ini dapat sedikit membantu keluarga yang ditinggalkan. Kami memahami bahwa bantuan materi tidak akan dapat menggantikan kehilangan orang-orang tercinta, tetapi kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban keluarga yang sedang berduka,” ujar Khofifah, Jumat (16/10).

Dia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga para korban yang gugur ketika berjuang memadamkan api di kawasan Bromo.

“Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya para petugas dan relawan yang tengah berjuang memadamkan api di kawasan Bromo. Doa terbaik saya haturkan bagi para korban yang meninggal dunia, serta keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” katanya.

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Menurut Khofifah, pengabdian para korban merupakan bentuk dedikasi dan kepedulian dalam penanganan bencana serta perlindungan kawasan hutan. Peristiwa tersebut menjadi duka bagi keluarga korban sekaligus masyarakat Jawa Timur.

Dia menyampaikan penghormatan kepada para petugas dan relawan yang tetap berupaya memadamkan api serta mencegah kebakaran meluas di tengah risiko yang dihadapi di lapangan.