Dua Korban Karhutla Gunung Bromo Dirujuk ke RSUD Dr Soetomo, Satu Masih Jalani Operasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua korban kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dirujuk dari RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo, ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kedua pasien tersebut tiba di RSUD Dr Soetomo pada Kamis (15/10) malam. Hingga Jumat (16/10), penanganan medis terhadap keduanya masih berlangsung.

Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan, pasien pertama diterima di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada pukul 20.45 WIB.

Pasien tersebut telah menjalani operasi sejak dini hari. Namun, hingga Jumat, tindakan medis itu masih berlangsung.

“Pasien yang pertama diterima di IGD pukul 20.45 WIB. Sudah dilaksanakan operasi pada dini hari dan hingga saat ini masih berlangsung operasinya,” kata Niken saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Sementara itu, pasien kedua tiba di RSUD Dr Soetomo pada pukul 21.36 WIB. Pasien tersebut masih menjalani observasi di ruang resusitasi (RES) sambil menunggu tindakan operasi.

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“Pasien yang kedua diterima pukul 21.36 WIB. Rencana akan dioperasi, saat ini masih observasi di RES,” ujarnya.

Sebelum dirujuk ke Surabaya, kedua korban telah mendapatkan penanganan awal di RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo.