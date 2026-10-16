Persebaya vs PSS Sleman, Bernardo Tavares Soroti Kemampuan Lawan Ubah Taktik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya mewaspadai fleksibilitas permainan PSS Sleman menjelang duel pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).

Tavares menilai PSS memiliki kemampuan mengubah komposisi dan pola permainan sesuai kebutuhan pertandingan. Penilaian itu didasarkan pada pengamatannya terhadap empat pertandingan terakhir tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut.

“Mereka bermain dengan baik. Apa yang kami lihat dari empat pertandingan terakhir mereka yang kita saksikan, mereka banyak melakukan perubahan di lini tengah, terkadang di lini pertahanan, serta di lini penyerangan,” ujar Tavares, dikutip dari laman ileague.id, Kamis (15/10).

Menurut pelatih asal Portugal itu, kedalaman skuad membuat PSS leluasa menyesuaikan karakter permainan. Kondisi tersebut menuntut Persebaya mempelajari berbagai kemungkinan, bukan hanya terpaku pada satu pola serangan lawan.

Selain fleksibilitas taktik, Tavares juga menyoroti karakteristik sejumlah pemain PSS yang memiliki postur tinggi. Tim asal Sleman tersebut juga mempunyai pemain yang mampu mengisi beberapa posisi di lini depan.

“Mereka juga memiliki Gustavo Tocantins, serta pemain Jepang, Hiromu Tanaka yang mencetak dua gol di pertandingan terakhir,” kata Tavares.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menambahkan, PSS memiliki kombinasi pemain asing dan lokal di lini tengah, serta pemain berpengalaman di sektor pertahanan. Kombinasi tersebut membuat Persebaya perlu mempersiapkan strategi secara matang untuk meredam permainan lawan.

Tavares menegaskan, Bajul Ijo telah menyiapkan beberapa skenario permainan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa muncul selama pertandingan. Meski demikian, Persebaya tetap akan berupaya mempertahankan identitas permainannya sendiri.