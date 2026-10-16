Nelayan Pencari Gurita Hilang di Pantai Ngalur Tulungagung, Perahu Ditemukan Terbalik

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang nelayan pencari gurita bernama Angga Kurniawan (31) dilaporkan hilang setelah perahu sampan yang ditumpanginya bersama sang adik terbalik diterjang ombak besar di perairan Pantai Ngalur, Kabupaten Tulungagung.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Ahmad Mugiyono mengatakan pencarian awal telah dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, TNI AL, dan Polri. Namun, hingga Kamis sore, korban belum ditemukan.

“Pencarian dihentikan sore tadi. Kami sudah berkoordinasi dengan Basarnas Trenggalek untuk mencari korban,” kata Mugiyono.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB ketika Angga bersama adiknya, Fauzi mencari gurita di perairan selatan Tulungagung. Keduanya diketahui berangkat menggunakan perahu sampan dari Pantai Sine sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat berada di sekitar Pantai Ngalur, perahu yang mereka tumpangi terbalik setelah diterjang ombak besar dan terseret arus. Keduanya terhempas ke laut tanpa sempat mengenakan pelampung keselamatan.

Dalam pencarian awal, tim gabungan menemukan perahu sampan beserta dayung yang digunakan kedua nelayan tersebut di sekitar Pantai Sanggar.

Namun, Angga yang merupakan warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, belum ditemukan hingga pencarian dihentikan pada Kamis sore.

BPBD Tulungagung selanjutnya berkoordinasi dengan Basarnas Trenggalek untuk mendukung kelanjutan operasi pencarian korban. (antara/mcr12/jpnn)