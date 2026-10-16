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Nelayan Pencari Gurita Hilang di Pantai Ngalur Tulungagung, Perahu Ditemukan Terbalik

Jumat, 16 Oktober 2026 – 15:03 WIB
Nelayan Pencari Gurita Hilang di Pantai Ngalur Tulungagung, Perahu Ditemukan Terbalik - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan dari BPBD Tulungagung, TNI AL, dan Polri melakukan pemantauan di bibir Pantai Ngalur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026), dalam upaya pencarian seorang nelayan pencari gurita yang hilang setelah perahu sampannya terbalik diterjang ombak besar. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang nelayan pencari gurita bernama Angga Kurniawan (31) dilaporkan hilang setelah perahu sampan yang ditumpanginya bersama sang adik terbalik diterjang ombak besar di perairan Pantai Ngalur, Kabupaten Tulungagung.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Ahmad Mugiyono mengatakan pencarian awal telah dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, TNI AL, dan Polri. Namun, hingga Kamis sore, korban belum ditemukan.

“Pencarian dihentikan sore tadi. Kami sudah berkoordinasi dengan Basarnas Trenggalek untuk mencari korban,” kata Mugiyono.

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Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB ketika Angga bersama adiknya, Fauzi mencari gurita di perairan selatan Tulungagung. Keduanya diketahui berangkat menggunakan perahu sampan dari Pantai Sine sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat berada di sekitar Pantai Ngalur, perahu yang mereka tumpangi terbalik setelah diterjang ombak besar dan terseret arus. Keduanya terhempas ke laut tanpa sempat mengenakan pelampung keselamatan.

Dalam pencarian awal, tim gabungan menemukan perahu sampan beserta dayung yang digunakan kedua nelayan tersebut di sekitar Pantai Sanggar.

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Namun, Angga yang merupakan warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, belum ditemukan hingga pencarian dihentikan pada Kamis sore.

BPBD Tulungagung selanjutnya berkoordinasi dengan Basarnas Trenggalek untuk mendukung kelanjutan operasi pencarian korban. (antara/mcr12/jpnn)

Nelayan pencari gurita bernama Angga Kurniawan hilang setelah perahu sampannya terbalik diterjang ombak di Pantai Ngalur, Tulungagung.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
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TAGS   Nelayan hilang perahu terbalik pencarian nelayan hilang nelayan gurita Tulungagung

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