Korban Tewas Karhutla Gunung Bromo Bertambah Jadi Empat Orang

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi empat orang. Sebelumnya, tiga petugas dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran.

Bupati Probolinggo Muhammad Haris mengatakan tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal saat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas.

“Tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian saat memadamkan kebakaran dan satu korban meninggal saat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas,” kata Haris dalam konferensi pers di RSUD Tongas, Kamis (15/10) malam.

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Empat korban meninggal dunia tersebut terdiri dari tiga petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yakni Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Hendra Rony, serta Sefriel Ardiansyah yang bekerja di Artotel Bromo.

Sementara itu, dua korban lainnya, Munawi dan Suraji, mengalami luka bakar serius. Keduanya dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Haris berharap kedua korban luka bakar tersebut dapat menjalani perawatan dengan baik dan segera pulih. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kata dia, akan menanggung biaya pengobatan dengan berkoordinasi bersama pihak TNBTS.

“Mudah-mudahan kedua relawan tersebut dapat ditangani dengan baik dan kondisinya bisa membaik. Pengobatan sepenuhnya akan ditanggung Pemkab Probolinggo dan tentunya berkoordinasi dengan pihak TNBTS,” tuturnya.

Haris menjelaskan, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah terjadi berulang kali, hampir setiap tahun. Namun, menurut dia, peristiwa karhutla sebelumnya belum pernah menimbulkan korban jiwa seperti kejadian kali ini.