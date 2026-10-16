Tepergok Buang Sampah Sembarangan, Empat Orang di Surabaya Didenda Rp75 Ribu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Yustisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menjatuhkan denda administratif kepada empat orang yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di sejumlah lokasi. Selain membayar denda, para pelanggar diwajibkan membersihkan sampah liar sebagai bentuk sanksi sosial.

Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan keempat pelanggar terjaring di Jalan Tengku Umar, Jalan Sam Ratulangi, dan Jalan Pandegiling.

“Masing-masing pelanggar dikenai denda administratif sebesar Rp75 ribu. Selain sanksi administratif, para pelanggar juga diberikan sanksi sosial berupa kewajiban membersihkan sampah liar di area tersebut,” kata Fikser, Kamis (15/10).

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Menurut Fikser, penegakan aturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.

Dia berharap penindakan itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.

Fikser menegaskan menjaga kebersihan kota membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Upaya penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi juga memerlukan perilaku masyarakat yang bertanggung jawab.

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"Melalui kegiatan OTT ini, DLH Kota Surabaya tidak hanya memberikan sanksi administratif kepada para pelanggar, tetapi juga menerapkan sanksi sosial berupa kegiatan membersihkan sampah liar," ujarnya.

Dia menjelaskan sanksi sosial tersebut diharapkan menjadi pembelajaran langsung bagi pelanggar mengenai dampak membuang sampah sembarangan sekaligus menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan.