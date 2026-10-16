JEC Gelar Operasi Katarak Gratis di Jatim, Sasar 101 Pasien hingga Desember 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - JEC Eye Hospitals and Clinics memperluas akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat Jawa Timur melalui program operasi katarak tanpa biaya di Surabaya, Pasuruan, dan Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial yang menyasar 101 pasien di jaringan JEC sepanjang Oktober hingga Desember 2026.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Gerakan Matahati, Lions Eye Bank Jakarta (LEBJ), dan Lions Club Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi penghormatan atas 101 tahun kelahiran Pandji Wisaksana, pendiri Gerakan Matahati.

Program tersebut juga mendukung target Gerakan Matahati untuk memfasilitasi 1.010 operasi katarak tanpa biaya hingga akhir tahun. Pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan World Sight Day 2026 yang mengusung semangat Love Your Eyes.

Pentingnya akses penanganan katarak di Jawa Timur tergambar dalam survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) pada 2015. Survei tersebut mencatat prevalensi kebutaan sebesar 4,4 persen pada penduduk berusia 50 tahun ke atas. Angka itu merupakan yang tertinggi di antara 15 provinsi yang disurvei pada periode 2014–2016.

Katarak tercatat sebagai penyebab sekitar 81,1 persen kasus kebutaan di Jawa Timur dalam survei tersebut.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI menyebut terdapat sekitar 600 ribu hingga 650 ribu kasus kebutaan akibat katarak sepanjang 2025. Katarak juga disebut menjadi penyebab 81,2 persen kebutaan pada penduduk berusia di atas 50 tahun.

Data tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan mata dan akses operasi, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan untuk memperoleh layanan kesehatan.

Keluhan seperti penglihatan berkabut, mudah silau, kesulitan membaca, atau sulit mengenali wajah sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai bagian normal dari pertambahan usia. Pemeriksaan oleh tenaga medis diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan penglihatan dan menentukan penanganan yang sesuai.