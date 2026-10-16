Cuaca Malang 16 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (16/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya Dau, Jabung, Ngantang, Poncokusumo, dan Wagir berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.