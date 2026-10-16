Perusahaan Asal Surabaya Raih ASOCIO Digital Awards 2026 Berkat Inovasi AI Rekrutmen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan penyedia solusi teknologi manajemen sumber daya manusia asal Surabaya, PT Zemangat Anak Bangsa, meraih penghargaan ASOCIO Digital Awards 2026 untuk kategori AI in Workforce & Future Skill. Penghargaan tersebut diberikan oleh Asian-Oceanian Computing Industry Organization atas inovasi perusahaan dalam mengembangkan otomatisasi rekrutmen dan solusi pengembangan talenta masa depan.

Pencapaian ini menjadi perhatian karena PT Zemangat Anak Bangsa disebut sebagai satu-satunya wakil Indonesia di kategori tersebut. Dari total 13 penerima penghargaan di kawasan Asia-Pasifik, perusahaan ini membawa inovasi kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan di Indonesia ke panggung regional.

Momentum penganugerahan dalam rangkaian ASOCIO AI Summit 2026 juga dimanfaatkan perusahaan untuk memperkenalkan produk terbarunya, Tuju, kepada para pelaku industri teknologi.

Perjalanan PT Zemangat Anak Bangsa dimulai sekitar lima tahun lalu di Surabaya. Pada awalnya, perusahaan berfokus menyediakan platform sistem informasi sumber daya manusia atau human resource information system (HRIS) yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seiring berkembangnya kebutuhan perusahaan dalam mencari kandidat berkualitas, Zemangat mengembangkan solusi rekrutmen berbasis AI untuk membantu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja.

Untuk segmen bisnis atau business-to-business (B2B), perusahaan menghadirkan Tuju sebagai platform rekrutmen yang dilengkapi fitur AI Candidate Match. Fitur tersebut memadukan evaluasi psikometri, penilaian berbasis gim, dan pemetaan matriks keterampilan untuk menghasilkan skor kecocokan kandidat dengan kebutuhan posisi yang tersedia.

Sementara itu, segmen business-to-consumer (B2C) didukung LajuKarir, platform yang membantu pencari kerja, khususnya lulusan baru, meningkatkan kesiapan memasuki dunia profesional. Layanannya mencakup simulasi wawancara suara, panduan penyusunan portofolio, serta evaluasi resume berbasis AI.

Integrasi kedua layanan tersebut diklaim membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan. Perusahaan menyebut sistemnya mampu memangkas proses rekrutmen yang sebelumnya dapat berlangsung hingga 45 hari menjadi sekitar 7–14 hari.