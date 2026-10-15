Kecelakaan Maut di Jagir Wonokromo Surabaya, Pemotor Asal Pasuruan Tewas Terlindas Truk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Kamis (15/10) menewaskan seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy berinisial MIS (21) asal Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Korban meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motornya dan terlindas truk Mitsubishi Colt Diesel yang melaju dari arah berlawanan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan petugas BPBD Posko Jemursari bersama Palang Merah Indonesia (PMI) segera menuju lokasi setelah menerima laporan kecelakaan.

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 12.40 WIB. Saat ditemukan, korban tergeletak di tengah jalan. Petugas kemudian melakukan penanganan awal sebelum korban dinyatakan meninggal dunia.

“Korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan penanganan awal oleh petugas PMI,” ujar Linda dalam keterangan tertulis.

Kecelakaan bermula saat korban mengendarai Honda Scoopy bernomor polisi N 2402 TEW dari arah timur menuju barat di Jalan Jagir Wonokromo.

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Motor yang dikendarai korban dilaporkan mendadak oleng hingga korban kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan. Namun, penyebab pasti kecelakaan tersebut belum diketahui.

Pada saat bersamaan, truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi W 9735 PC yang dikemudikan CR, 28, warga Kabupaten Gresik, melaju dari arah berlawanan, yakni dari barat menuju timur.