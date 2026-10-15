Masdar Hilmy Kembali Pimpin UINSA, Ini Target Besarnya hingga 2030

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prof Masdar Hilmy resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026–2030 oleh Menteri Agama di Jakarta. Dia membawa visi memperkuat reputasi akademik kampus di tingkat nasional dan internasional melalui program UINSA Goes Global.

Guru besar bidang Sosiologi tersebut menegaskan komitmennya meningkatkan produktivitas akademik dosen dan guru besar, kualitas penelitian, serta publikasi ilmiah berstandar internasional.

“Saya ingin membawa UINSA goes global; mengangkat marwah dan reputasi UINSA di panggung akademik nasional dan internasional,” ujar Masdar melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (15/10).

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Untuk mewujudkan target tersebut, Masdar menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya meningkatkan produktivitas akademik dosen dan guru besar, memperkuat indeks sitasi karya ilmiah, serta membangun ekosistem penelitian yang berkualitas sesuai standar internasional.

Menurut dia, upaya meningkatkan reputasi akademik tidak bisa hanya mengandalkan pimpinan kampus. Keterlibatan seluruh sivitas akademika diperlukan untuk mendukung agenda pengembangan universitas.

Masdar menilai suasana kampus yang kondusif, produktif, dan bermartabat menjadi fondasi penting untuk mencapai target tersebut.

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“Pesan khusus kepada segenap sivitas akademika UINSA; mari kembali menata kehidupan kampus yang kondusif, produktif, dan bermartabat. Misi ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi, kebersamaan, dan kolegialitas antarsesama,” tuturnya.

Masdar merupakan akademisi kelahiran Tegal, 2 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya, melanjutkan studi magister di McGill University, Kanada, dan meraih gelar doktor dari University of Melbourne, Australia.