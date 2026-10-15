Soal Antrean BBM di Jatim, Emil Dardak Singgung Dampak Kendala di Bali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak terus berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pasokan Pertalite dan solar kembali lancar serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Emil mengatakan pihaknya telah menghubungi Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan BBM. Berdasarkan komunikasi tersebut, Pertamina disebut tengah bekerja keras memulihkan distribusi BBM, termasuk untuk wilayah Jawa Timur.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyampaikan pentingnya suplai Pertalite maupun solar ini bisa lancar,” kata Emil, Kamis (15/10).

Dia menegaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, antrean BBM saat ini belum dapat disimpulkan terjadi karena kuota BBM bersubsidi telah habis.

“Disampaikan bahwa saat ini belum bisa dideklarasikan bahwa kuota habis. Bukan itu alasannya,” ujarnya.

Emil juga menyampaikan kendala yang terjadi di Bali berpotensi berdampak terhadap kondisi pasokan BBM di Jawa Timur. Karena itu, pemerintah provinsi terus menjalin komunikasi dengan Pertamina untuk mengetahui perkembangan penanganan distribusi.

“Saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Dirut waktu ke Bali. Bukan tidak mungkin kendala yang terjadi di Bali itu juga sebenarnya berdampak kepada apa yang kita alami di Jawa Timur,” katanya.

Terkait antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Emil menyebut pemerintah daerah biasanya dilibatkan apabila dibutuhkan koordinasi operasional, termasuk untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat atau panic buying.