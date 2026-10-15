Kemendikti Saintek Tetapkan Untag Surabaya sebagai Penyelenggara PEKERTI dan AA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Penetapan tersebut memperkuat peran Untag Surabaya dalam pengembangan kompetensi dosen, tidak hanya bagi tenaga pendidik di lingkungan kampus sendiri, tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 114/B/KPT/2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Untag Surabaya menjadi salah satu dari 74 perguruan tinggi yang memperoleh kewenangan resmi untuk menyelenggarakan kedua program tersebut.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pengakuan terhadap hasil pelatihan PEKERTI dan AA menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan persyaratan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos).

Pada penyelenggaraan sebelumnya, pelatihan PEKERTI Untag Surabaya telah diikuti dosen dari berbagai perguruan tinggi, termasuk peserta dari luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jangkauan program yang tidak terbatas pada kebutuhan internal kampus.

Rektor Untag Surabaya Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T., mengatakan penetapan oleh kementerian membawa tanggung jawab untuk memastikan peserta memperoleh bekal yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di perguruan tinggi.

“Menjadi penyelenggara PEKERTI dan AA bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif. Ada tanggung jawab untuk memastikan dosen yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat,” ujar Harjo dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan peserta pelatihan memiliki latar belakang keilmuan dan karakter perguruan tinggi yang beragam. Karena itu, materi, metode, dan pendampingan perlu disesuaikan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan mengajar.