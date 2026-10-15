Antrean Pertalite Terjadi di Jatim, Pertamina Ungkap Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilaporkan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur, mulai dari Jember, Blitar, hingga Malang. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyebut stok BBM di wilayah Jember dan sekitarnya masih tersedia.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan pasokan BBM untuk wilayah tersebut, yang sebagian besar disuplai dari Terminal Tanjung Wangi, dalam kondisi terjaga.

“Untuk kondisi stok, dapat kami sampaikan bahwa saat ini untuk wilayah Jember dan sekitarnya yang disuplai utamanya dari terminal kami di Tanjung Wangi dalam posisi terjaga dan tersedia,” ujar Ahad, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan Pertamina terus memperkirakan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan penyaluran dengan kondisi di lapangan. Namun, distribusi tetap mempertimbangkan kepatuhan terhadap kuota penugasan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut Ahad, salah satu faktor yang memicu antrean adalah perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, ke BBM bersubsidi, seperti Pertalite. Peralihan tersebut membuat Pertamina perlu menyesuaikan perencanaan distribusi ke setiap SPBU.

“Kita sama-sama pahami bahwa ada peralihan konsumsi dari produk nonsubsidi seperti Pertamax ke bersubsidi seperti Pertalite. Tentunya ini menjadi jumlah yang perlu kita sesuaikan ulang pada saat kita merencanakan pengiriman ke masing-masing SPBU,” jelasnya.

Untuk mengurai antrean, khususnya di SPBU yang berada di ruas jalan padat dan sempit, Pertamina berkoordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan (Dishub) setempat. Langkah itu dilakukan agar antrean kendaraan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ahad mengatakan, koordinasi dilakukan antara lain dengan satuan lalu lintas kepolisian resor terdekat dan petugas Dishub. Pertamina juga menempatkan petugas marshall di SPBU yang terpantau padat untuk membantu mengatur antrean agar lebih tertib sekaligus memperlancar proses pengisian BBM.