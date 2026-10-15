Polisi Beber Kronologi Tewasnya Tiga Orang saat Memadamkan Karhutla Gunung Bromo

jatim.jpnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di Kusung Lingker, Desa Ngadisuro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menelan tiga korban jiwa. Tiga orang lainnya mengalami luka bakar dalam insiden yang terjadi pada Kamis (15/10).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan enam korban tersebut terdiri dari tiga orang yang meninggal dunia dan tiga orang yang mengalami luka bakar.

“Dari informasi yang baru saja kami terima, kurang lebih ada enam orang yang menjadi korban, yaitu tiga korban dinyatakan meninggal dunia dan tiga korban mengalami luka bakar,” kata Jules.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 13.30 WIB. Sebelumnya, sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak 12 orang yang terdiri dari petugas TNBTS, anggota Masyarakat Peduli Api, dan karyawan hotel berangkat menuju lokasi untuk membantu pemadaman kebakaran.

Mereka bergerak setelah menerima informasi mengenai titik api di kawasan taman nasional tersebut.

Namun, sekitar pukul 13.30 WIB, sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi mendapat kabar bahwa enam rekan mereka terjebak kobaran api dan kepulan asap pekat hingga membutuhkan pertolongan.

Saat petugas TNBTS dan rekan-rekan lainnya mendatangi lokasi, mereka menemukan tiga orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka bakar.

Menurut Jules, para korban berasal dari beberapa unsur, yakni petugas TNBTS, anggota Masyarakat Peduli Api, dan karyawan hotel yang turut membantu proses pemadaman.