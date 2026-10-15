Mabell Catat Penjualan Naik Lebih dari 30 Persen di PRJ Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penjualan produk olahan daging beku Mabell di Pekan Raya Jatim (PRJ) Surabaya 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengelola stan Mabell mencatat kenaikan penjualan lebih dari 30 persen, dengan target penjualan harian yang disebut tercapai hingga hari kedelapan pameran.

Commercial Marketing Lead PT Petra Sejahtera Abadi Agung Septian mengatakan keikutsertaan Mabell dalam PRJ Surabaya tahun ini menjadi partisipasi kedua setelah pertama kali mengikuti pameran tersebut pada 2025.

“Kalau dirata-ratakan, peningkatan sell out tahun ini di atas 30 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Agung.

Menurut dia, peningkatan penjualan juga terasa dari aktivitas operasional stan yang lebih ramai. Meski belum menerima data resmi jumlah pengunjung dari pihak penyelenggara, Agung menilai antusiasme masyarakat terhadap produk Mabell cukup tinggi.

Dia menambahkan seluruh target penjualan harian yang ditetapkan telah tercapai hingga hari kedelapan pameran. Pihaknya berharap tren positif tersebut berlanjut hingga hari terakhir.

“Setiap hari targetnya tercapai. Alhamdulillah, sampai hari kedelapan ini penjualannya terus meningkat,” katanya.

Agung menjelaskan Surabaya dan sekitarnya menjadi salah satu pasar yang mendapat perhatian besar dari Mabell. Perusahaan juga memiliki gudang internal di Surabaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen loyal di wilayah tersebut.

Dalam keikutsertaannya di PRJ 2026, Mabell turut memperkenalkan produk bakso siap makan (ready to eat) yang ditawarkan melalui program penukaran tiket.