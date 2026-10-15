Warga Surabaya Kesulitan Cari Pertalite, Pertamina Prioritaskan SPBU dengan Lonjakan Konsumsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dilaporkan kosong di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya, Kamis (15/10). Kondisi tersebut memicu antrean kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok dan menjadi perbincangan warganet di media sosial Threads.

Salah satu SPBU yang kehabisan Pertalite berada di Jalan Arjuno. Di lokasi tersebut, pengelola memasang papan pengumuman yang menyebutkan bahwa Pertalite sedang dalam pengiriman. Sementara itu, BBM jenis Pertamax 92 dan Pertamax Turbo masih tersedia.

Petugas SPBU Arjuno Rizky mengatakan kekosongan Pertalite di tempatnya bekerja telah terjadi sejak Rabu (14/10) siang.

“(Pertalite) kosong dari kemarin siang,” kata Rizky.

Kondisi serupa terjadi di SPBU Jalan Tidar. Sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa putar balik untuk mencari SPBU lain setelah mendapati Pertalite tidak tersedia. Pengelola SPBU juga memasang pemberitahuan permohonan maaf dan informasi bahwa pasokan BBM sedang dalam pengiriman.

Selain Pertalite, kekosongan stok juga dilaporkan terjadi pada BBM jenis Bio Solar di SPBU Jalan Sulawesi.

Namun, sejumlah SPBU lainnya masih menyediakan Pertalite. Di SPBU Jalan Diponegoro dan Jalan Raya Pandugo, misalnya, stok BBM bersubsidi tersebut masih tersedia. Kondisi itu diikuti antrean kendaraan yang cukup panjang, meski belum sampai meluber ke jalan raya.

Sementara itu, pelayanan di sejumlah SPBU kawasan Manyar dan Kertajaya terpantau normal.