Tragedi Karhutla Gunung Bromo, Tiga Orang Tewas dan Tiga Mengalami Luka Bakar

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo menelan tiga korban jiwa, Kamis (15/10). Selain itu, tiga orang lainnya mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis.

Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Endrip Wahyutama mengatakan insiden tersebut bermula dari laporan munculnya titik api pada Kamis pagi. Sejumlah petugas kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas.

“Pagi tadi sudah ada info kebakaran. Nah, makanya beliau-beliau menuju ke TKP, para petugas yang sekarang menjadi korban itu,” kata Endrip saat dikonfirmasi.

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Dalam kejadian tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Mereka adalah Sukaris, 55, petugas Balai Besar TNBTS, serta Wisnu dan Sefril, petugas keamanan di penginapan Artotel.

Menurut Endrip, ketiga korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 WIB.

Lokasi kebakaran di kawasan Mentigen diketahui berdekatan dengan penginapan Artotel. Dua petugas keamanan yang menjadi korban turut membantu upaya pemadaman karena titik kebakaran berada di sekitar area tempat mereka bertugas.

Salah seorang petugas keamanan tersebut juga diketahui pernah mengikuti pelatihan pemadaman api bersama Manggala Agni.

“Kebakarannya di kawasan daerah Mentigen. Mentigen kan paling dekat dengan Artotel, Mas, posisinya,” ujar Endrip.