Pemprov Jatim Minta Payroll ASN Lewat Kopdes Dikaji Ulang, Ini Pertimbangannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi sumber dana murah Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim, yang selama ini mengandalkan pengelolaan rekening gaji ASN dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim Adhy Karyono menyebut pengelolaan payroll ASN menjadi salah satu sumber dana murah atau cheap funds yang menopang likuiditas perbankan daerah.

Di Jawa Timur, Bank Jatim mengelola sekitar 419.053 akun payroll ASN. Nilai perputaran dana gaji yang melalui bank milik Pemprov Jatim tersebut rata-rata mencapai Rp1,5 triliun per bulan.

“Sebetulnya, yang namanya bank daerah atau BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya dan RKUD-nya dari PNS. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat,” ujar Adhy seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (15/10).

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan likuiditas perbankan, tetapi juga kesiapan Kopdes apabila nantinya ditunjuk untuk menyalurkan gaji ASN.

Adhy menilai sejumlah aspek perlu dikaji terlebih dahulu, mulai dari sistem operasional, mekanisme kerja, manajemen, akuntabilitas, hingga kepercayaan ASN terhadap koperasi sebagai penyalur gaji.

“Yang kedua, tentu kami lihat juga bagaimana koperasi itu terkait dengan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust bagi PNS. Itu saja. Kita lihat nanti,” katanya.