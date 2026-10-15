Pakai Kamera 4K Blackmagic, Siswa Smekdor Terjun Langsung Produksi Siaran SVL 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMK Dr Soetomo (Smekdor) Surabaya terus mengasah kompetensi siswa jurusan Produksi Film dan Program Televisi (PSPT) melalui keterlibatan langsung dalam produksi siaran olahraga. Selain memberikan pengalaman praktik di lapangan, sekolah tersebut meningkatkan kualitas peralatan broadcasting agar siswa terbiasa menggunakan teknologi yang mendekati standar industri profesional.

Upaya itu diwujudkan melalui keterlibatan dalam Student Volleyball League (SVL) 2026. Sebanyak sembilan siswa PSPT bersama tiga pendamping bertugas dalam produksi dan penyiaran pertandingan bola voli pelajar tingkat Jawa Timur tersebut.

Kepala SMK Dr Soetomo Surabaya Juliantono Hadi mengatakan, pengalaman praktik di lapangan menjadi kebutuhan penting bagi siswa SMK. Sebab, pembelajaran di sekolah kejuruan menitikberatkan pada penguasaan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Selama ini siswa sudah terbiasa terlibat dalam kegiatan sepak bola, seperti pertandingan Persebaya dan DBL. Untuk SVL, ini menjadi pengalaman pertama mereka dalam produksi siaran bola voli,” ujar Juliantono, Kamis (15/10).

Menurut Juliantono, produksi siaran olahraga membutuhkan peralatan khusus untuk menangkap berbagai momen pertandingan secara detail. Karena itu, Smekdor menyiapkan perangkat broadcasting terbaru, termasuk Micro Studio Camera 4K dari Blackmagic Design.

Peralatan tersebut diperoleh melalui distributor resmi Blackmagic Design di Jakarta. Pihak distributor juga memberikan pendampingan langsung kepada siswa untuk membantu mereka memahami pengoperasian perangkat tersebut.

“Dari distributor, kami juga mendapatkan pendampingan langsung untuk membimbing siswa dalam mengoperasikan peralatan. Jadi, para siswa broadcaster kami bisa langsung praktik di lapangan dengan alat barunya,” jelasnya.

Juliantono menjelaskan Micro Studio Camera 4K mampu menghasilkan gambar beresolusi 4K. Ukurannya yang ringkas juga memungkinkan kamera ditempatkan di area terbatas untuk mengambil gambar dari sudut pandang berbeda atau point of view (POV), termasuk di sekitar tiang net.