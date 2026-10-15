Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027? Ini Respons Dindik Jatim dan Pakar Pendidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis mulai mendapat dukungan di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menilai kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tersebut dapat mendorong siswa lebih serius belajar dan meningkatkan kompetensi.

Wacana itu direncanakan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Melalui kebijakan tersebut, kenaikan kelas diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan siswa selama mengikuti pembelajaran.

Aries menilai penerapan kembali mekanisme tidak naik kelas dapat menghadirkan tantangan akademik sekaligus membangun semangat berkompetisi di kalangan siswa.

“Kalau tidak ada tantangan, mereka mungkin menganggap remeh. Akhirnya, mereka naik kelas dengan sendirinya karena tidak ada yang tinggal kelas, seperti zaman kami dulu,” ujar Aries, Kamis (15/10).

Menurut dia, siswa perlu memiliki keinginan kuat untuk belajar dan menunjukkan usaha dalam setiap tahapan pendidikan. Kebijakan tersebut, lanjut Aries, bukan untuk menghambat perkembangan anak, melainkan mendorong mereka bekerja lebih keras agar mencapai kompetensi yang diharapkan.

“Kalau kita tiga tahun di SMA atau SMK, ada tahapan yang harus diikuti. Harapannya, anak-anak berusaha dan bekerja keras. Salah satu persoalan yang harus kita kejar sekarang adalah kemampuan literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Dukungan terhadap wacana tersebut juga disampaikan pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Achmad Hidayatullah. Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) Umsura yang akrab disapa Dayat itu menilai kebijakan tidak naik kelas patut diapresiasi selama diterapkan sebagai mekanisme akademik untuk memastikan perkembangan kompetensi siswa.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi hukuman bagi siswa yang dianggap malas atau nakal. Penilaian kenaikan kelas harus didasarkan pada pencapaian kemampuan yang terukur.