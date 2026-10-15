Warga Surabaya Keluhkan Kabut Asap dan Bau Hangus, BMKG Beri Penjelasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah warga Surabaya mengeluhkan kemunculan kabut asap disertai bau hangus pada Kamis (15/10) pagi. Keluhan tersebut ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk dugaan bahwa asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan terbawa angin hingga Jawa Timur.

Di tengah keluhan itu, kualitas udara Surabaya juga tercatat berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan data situs pemantauan IQAir yang dirujuk dalam laporan tersebut, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Surabaya mencapai 163 pada Kamis pagi.

Polutan utama yang tercatat adalah PM2.5 dengan konsentrasi 72,8 mikrogram per meter kubik. Sementara itu, suhu udara dilaporkan mencapai 34 derajat Celsius dengan suhu yang terasa hingga 37 derajat Celsius dan kelembapan 43 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, BMKG Juanda memastikan kabut yang menyelimuti Surabaya bukan berasal dari dampak karhutla di Kalimantan.

Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda Andrie Wijaya menjelaskan arah penyebaran asap karhutla di Kalimantan saat ini menuju barat laut sehingga tidak mengarah ke Surabaya.

“Kondisi langit berkabut di Kota Surabaya bukan dari imbas karhutla di Kalimantan. Karena saat ini penyebaran asap karhutla di Kalimantan mengarah ke barat laut,” kata Andrie, Kamis (15/10).

Menurut dia, kondisi langit yang tampak keruh di Surabaya dapat dipengaruhi sejumlah faktor, baik kondisi meteorologis maupun aktivitas manusia.

Dari sisi meteorologi, fenomena tersebut dapat berkaitan dengan haze atau kekaburan udara. Kondisi ini terjadi ketika partikel aerosol, seperti debu, polutan, dan partikel halus, melayang di atmosfer sehingga mengurangi kejernihan udara dan jarak pandang.