Cuaca Malang 15 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (15/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Jabung, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-35 derajat celsius.