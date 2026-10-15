Cuaca Jawa Timur 15 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (15/10).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Lumajang dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)