Kemarau Ekstrem di Jember, 2.456 KK Krisis Air Bersih hingga Akhir November

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sebanyak 2.456 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak kekeringan akibat kemarau ekstrem yang berlangsung cukup panjang. Warga yang tersebar di 19 desa dan kelurahan pada 10 kecamatan itu mengalami krisis air bersih karena sumur mereka mengering.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan hingga Rabu. Kondisi itu membuat permintaan distribusi air bersih dari masyarakat meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

"Berdasarkan data hingga hari ini, sebanyak 2.456 KK yang tersebar di 19 desa/kelurahan yang berada di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih karena sumur mereka mengering akibat kemarau ekstrem," kata Edy, Rabu (14/10).

Menurut dia, BPBD Jember sempat kewalahan memenuhi permintaan distribusi air bersih. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu penyaluran air ke wilayah terdampak.

BPBD juga menerapkan skala prioritas dalam pendistribusian air bersih. Untuk sementara, pemenuhan kebutuhan air untuk memasak dan minum menjadi prioritas utama, sedangkan warga yang membutuhkan air untuk mandi dan mencuci pakaian diminta bersabar.

"Saat ini kami harus mengatur skala prioritas untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan memasak dan minum, sehingga masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk mandi dan cuci pakaian terpaksa harus bersabar," tuturnya.

Kondisi tersebut diperkirakan belum akan membaik dalam waktu dekat. Edy menyebut BPBD Jember menerima informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir November 2026.

Sebelumnya, musim kemarau diperkirakan berakhir pada awal November. Dengan adanya perubahan prediksi tersebut, awal musim hujan di Kabupaten Jember diperkirakan baru terjadi pada awal Desember 2026.