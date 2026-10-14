Kronologi Pemotor Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Greges Timur Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dan truk trailer terjadi di Jalan Greges Timur, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Rabu (14/10) pagi. Seorang perempuan berinisial RN (25) warga Sukolilo meninggal dunia setelah terjatuh dan terlindas ban belakang truk trailer.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 08.15 WIB, tepatnya di depan Bengkel AHASS, Jalan Greges Timur, kawasan Kalianak.

Peristiwa bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Supra bernomor polisi L 5170 TU dari arah barat ke timur. Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga berusaha mendahului truk trailer dari sisi kiri.

Truk trailer jenis tractor head Nissan bernomor polisi L 8175 UX tersebut dikemudikan K, 50, warga Krembangan.

Saat berupaya mendahului, ruang gerak sepeda motor diduga terlalu sempit hingga korban terjatuh. Kondisi permukaan jalan yang berpasir juga diduga memengaruhi keseimbangan kendaraan.

“Pengendara sepeda motor diduga kehilangan kendali hingga oleng ke kanan dan terjatuh. Korban kemudian terlindas ban belakang sebelah kiri kendaraan tempelan trailer,” jelas Suroto.

Akibat kejadian tersebut, RN meninggal dunia di lokasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk menjalani pemeriksaan visum et repertum.

Suroto menduga kecelakaan tersebut turut dipengaruhi faktor pengendara yang kurang berhati-hati dan tidak menjaga jarak aman. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian.