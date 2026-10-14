Kecelakaan Motor Vs Truk Kontainer di Greges Timur Surabaya, Perempuan 25 Tahun Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Honda Supra dan truk kontainer terjadi di Jalan Greges Timur, tepatnya di depan bengkel AHASS, Surabaya, Rabu (14/10).

Dalam insiden tersebut, seorang perempuan berusia 25 tahun berinisial RN meninggal dunia. Korban merupakan warga Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Surabaya Linda Novanti menyampaikan informasi kecelakaan diterima melalui Command Center 112 pada pukul 08.06 WIB.

Petugas Posko Terpadu Barat yang tiba di lokasi mendapati korban sudah berada di kolong truk kontainer.

“Petugas tiba di lokasi bersama jajaran kepolisian dan pihak kelurahan untuk melakukan pengecekan serta penanganan awal,” demikian keterangan laporan BPBD Surabaya.

Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) ke RSUD Dr Soetomo untuk penanganan lebih lanjut.

Pengemudi truk kontainer berinisial K, laki-laki berusia 60 tahun, dilaporkan dalam kondisi sadar. Pengemudi tersebut tercatat beralamat di wilayah Krembangan, Surabaya.

Penanganan di lokasi melibatkan Posko Terpadu Barat, Kelurahan Tambak Sarioso, Polres KP3, ambulans PMI, serta Ketua RW 02 Greges Timur.