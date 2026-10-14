Penjualan Naik 60 Persen, Begini Cara Brand Kecantikan Asal Malang Memanfaatkan AI

jatim.jpnn.com, PEMALANG - Brand kecantikan dan wellness asal Malang, Queensi, mencatat peningkatan penjualan hingga 60 persen setelah memanfaatkan Meta Business Agent di WhatsApp. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut membantu perusahaan menangani 250 persen lebih banyak percakapan pelanggan tanpa menambah jumlah tim.

Pendiri Queensi sekaligus Founder & CEO Sastro Group Mega Putra Md mengatakan WhatsApp Business telah menjadi saluran penting bagi bisnisnya. Menurut data internal perusahaan, sekitar 85 persen penjualan Queensi berasal dari aplikasi tersebut.

Queensi didirikan pada 2020 setelah Putra melihat peluang bisnis suplemen kecantikan yang dipasarkan secara online. Bisnis yang awalnya berskala kecil itu kini berkembang dengan mengelola enam brand suplemen kecantikan.

Seiring pertumbuhan bisnis, jumlah pelanggan yang menghubungi Queensi untuk menanyakan produk dan meminta rekomendasi juga meningkat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pelanggan membutuhkan informasi sebelum membeli, sementara tim layanan pelanggan tetap perlu memberikan konsultasi yang lebih personal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Queensi menggunakan Meta Business Agent di WhatsApp. Agen AI ini membantu menjawab pertanyaan umum pelanggan dan memberikan rekomendasi produk berdasarkan informasi bisnis yang tersedia.

Sementara itu, percakapan yang membutuhkan konsultasi lebih personal dapat dialihkan kepada tim layanan pelanggan.

Menurut Queensi, penggunaan teknologi tersebut memberikan dampak dalam waktu satu bulan. Perusahaan mampu menangani lebih banyak percakapan tanpa menambah personel, sekaligus mencatat peningkatan penjualan.

“Dengan Meta Business Agent, kini kami dapat menangani 250 persen lebih banyak percakapan untuk Queensi, tanpa menambah tim atau mengurangi kualitas interaksi. Business Agent juga membantu kami meningkatkan penjualan hingga 60 persen pelanggan untuk beralih memilih paket yang lebih tinggi,” kata Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10).