Polisi Buka Pos Permanen di Jalan Kunti Surabaya Setelah Penggerebekan Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi membuka pos secara permanen setelah melakukan penggerebekan narkoba di Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (14/10).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast pihaknya melibatkan sejumlah instansi dalam proses penggerebekan Kampung Narkoba di Surabaya itu.

Petugas gabungan yang turut dalam penggerebekan itu adalah, Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polisi Militer (Pom) TNI, BNN Provinsi (BNNP), serta BNN Kota (BNNK) Surabaya.

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“Penindakan pada hari ini tidak akan berhenti sampai di sini,” kata Jules setelah penggerebekan di Jalan Kunti, Surabaya.

Jules menyebut anggotanya telah mendirikan tenda di akses masuk ke perkampungan Jalan Kunti. Nantinya, petugas dengan masyarakat bergantian untuk berjaga.

“Untuk kegiatan selanjutnya direncanakan, kami secara bersama-sama akan mendirikan pos polisi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.

Aparat kepolisian membutuhkan peran masyarakat dalam melakukan penanggulangan narkoba. Di sisi lain, langkah tersebut juga membutuhkan tindakan lebih lanjut.

“Kami ingin kawasan ini bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Polda Jawa Timur dan seluruh stakeholder terkait berkomitmen tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba,” ucapnya.