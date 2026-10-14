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Cuaca Malang 14 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

Rabu, 14 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 14 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (14/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan. 

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Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan. 

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Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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TAGS   cuaca di malang cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

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