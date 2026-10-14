Cuaca Surabaya 14 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (14/10).

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Malamnya kembali cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-20 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.