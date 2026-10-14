Cuaca Jawa Timur 14 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (14/10).

Paginya Kota Blitar berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Blitar masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Probolinggo, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)