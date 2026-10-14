Pemulung di Surabaya Sempat Tercatat di Desil 7, Pemkot Lakukan Pembaruan Data

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya memperbarui data Sulis Setyowati (62) seorang pemulung yang awalnya tercatat sebagai warga desil 7, menjadi kelompok 1.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan pihaknya awalnya berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Kedungdoro.

"Kami bersama Bu Lurah dan Pak Camat melihat secara langsung lansia yang pekerjaannya pemulung, tetapi masuk desil 7,” kata Antiek dalam keterangan persnya, Selasa (13/10).

Antiek menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan nama Sulis tidak tercatat desil 7 seperti yang dilaporkan sebelumnya, tetapi posisi 6 dalam kelompok kesejahteraan.

“Kami cek di administrasi ternyata sebelumnya memang ada di desil 6 bukan 7, tetapi sudah kami lakukan pemutakhiran di triwulan tiga ini yang bersangkutan sudah masuk desil 1,” ujarnya.

Selain itu, Sulis juga sudah diusulkan melalui musyawarah, agar segera dibukakan rekening bank yang menjadi syarat untuk memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Yang bersangkutan juga sudah mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dalam sebulan dan sudah menerimakan tiga bulan 30 kilogram," jelasnya.

Lebih lanjut, Dinsos Surabaya juga tengah mendata lanjut usia (lansia) lain yang tinggal seorang diri dan sudah tidak bisa bekerja di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari.