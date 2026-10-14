Kebakaran Kandang Ayam di Tulungagung, 8.000 Ekor Mati dan Kerugian Rp1 Miliar

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kebakaran melanda kandang ayam milik Muntanah di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Insiden yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan bangunan kandang dan menyebabkan sekitar 8.000 ekor ayam mati, dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan kebakaran diketahui terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Namun, petugas baru menerima laporan sekitar pukul 04.25 WIB.

“Informasinya kebakaran itu terjadi sejak Selasa dini hari pukul 03.00 WIB, tetapi kami baru mendapat laporan sekitar pukul 04.25 WIB,” kata Iwan, Selasa (13/10).

Setelah menerima laporan, Damkarmat Tulungagung mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran, dua truk tangki suplai air, dan satu mobil penyelamatan ke lokasi kejadian.

Petugas tiba sekitar pukul 05.00 WIB dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 06.30 WIB atau setelah proses pemadaman berlangsung sekitar satu jam 30 menit.

Menurut Iwan, proses pemadaman membutuhkan waktu karena api sudah telanjur membesar saat petugas tiba di lokasi.

Kebakaran tersebut menghanguskan bangunan kandang, mesin blower, serta sekitar 8.000 ekor ayam. Meski demikian, api tidak sampai merembet ke permukiman warga di sekitar lokasi.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga bermula dari korsleting pada instalasi listrik yang kemudian memicu api hingga membakar kandang beserta isinya.