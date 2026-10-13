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Mukernas TDA 2026 di Surabaya, 500 Pengusaha Bahas Strategi Bisnis dan Pemanfaatan AI

Selasa, 13 Oktober 2026 – 20:42 WIB
Mukernas TDA 2026 di Surabaya, 500 Pengusaha Bahas Strategi Bisnis dan Pemanfaatan AI - JPNN.com Jatim
Mukernas TDA menghimpun pengurus dari 121 daerah untuk membahas situasi enguatan bisnis hingga saat pemanfaatan AI, Selasa (13/10). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komunitas Tangan Di Atas (TDA) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2026 di Surabaya dengan melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Banda Aceh hingga Papua.

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para pengurus TDA untuk menyelaraskan program kerja dan strategi pengembangan pengusaha di daerah masing-masing. Mukernas kali ini mengusung tema peningkatan kapasitas pengusaha agar mampu memberikan dampak ekonomi nasional melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan jejaring bisnis.

Presiden TDA 9.0 Ferdian Brilian mengatakan Mukernas merupakan agenda nasional yang mempertemukan para pengurus dari lebih dari 121 kabupaten dan kota di Indonesia.

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“Harapannya, setelah Mukernas ini seluruh TDA daerah mampu membuat program yang selaras dengan apa yang dirancang oleh TDA selama satu tahun ke depan. Ini menjadi bagian dari periode 9.0, yakni 2026 sampai 2029,” ujarnya.

Menurut Ferdian, penyelarasan program tersebut penting agar para pengurus daerah dapat membawa peluang dan manfaat yang lebih luas bagi anggota, khususnya dalam mengembangkan bisnis di wilayah masing-masing.

Dia menjelaskan Surabaya dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki nilai historis perjuangan sekaligus kesiapan sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.

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“Semangat perjuangan itu ada di Surabaya. Situasi sekarang bagi pengusaha rasanya juga sedang berada dalam mode perjuangan,” katanya.

Selain itu, TDA Surabaya dinilai memiliki kapasitas, baik dari sisi pengurus maupun anggota, untuk mengelola Mukernas. Sebelum menentukan lokasi, panitia juga mempertimbangkan sejumlah daerah lain, termasuk Palembang dan Bogor.

Mukernas TDA menghimpun pengurus dari 121 daerah untuk membahas situasi enguatan bisnis hingga saat pemanfaatan AI.
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TAGS   tangan di atas TDA mukernas tda pemanfaatan AI strategi bisnis

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