Dindik Jatim Buka Seleksi Dewan Pendidikan 2027-2032, Jaring Pakar hingga Pelaku Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 45 orang telah mendaftar sebagai calon anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032 hingga Selasa (13/10). Dinas Pendidikan Jawa Timur masih membuka pendaftaran hingga 16 Oktober 2026 dengan menyasar kandidat dari beragam latar belakang keahlian.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan peran Dewan Pendidikan sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung kebijakan pendidikan di daerah.

“Supaya ini bisa berkelanjutan, Dewan Pendidikan di periode berikutnya tentu dibutuhkan proses seleksi. Kenapa kami lakukan proses seleksi di bulan Oktober ini karena memang prosesnya cukup panjang,” kata Aries.

Dia berharap anggota Dewan Pendidikan periode mendatang mampu melanjutkan sekaligus meningkatkan capaian periode sebelumnya melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Menurut Aries, Dewan Pendidikan memiliki peran memberikan pertimbangan, saran, dan konsultasi untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan. Karena itu, komposisi anggotanya diharapkan mencakup pakar pendidikan, praktisi, ahli hukum, penyelenggara pendidikan, hingga pelaku dunia usaha dan industri.

Salah satu perhatian utama ialah memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja. Keterlibatan pelaku industri dinilai penting untuk membantu sekolah menengah kejuruan (SMK) menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.

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“Di dalam pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal akademik, ada vokasi, SMK. Nah, ini kan butuh link and match dan juga butuh jejaring,” ujarnya.

Selain unsur industri, calon anggota juga diharapkan berasal dari bidang pendidikan berbasis agama dan sosial budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, organisasi profesi, serta organisasi sosial kemasyarakatan.