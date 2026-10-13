Ubaya Jadi Tuan Rumah NUNI 2026, 18 Perguruan Tinggi Bahas Inovasi Berkelanjutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi tuan rumah pertemuan Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara atau Nationwide University Network in Indonesia (NUNI) 2026. Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti agenda tahunan tersebut untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema Driving Sustainable Development Goals (SDGs): Shaping Sustainable Urban Village, Healthy Living, and Green Innovation for Resilient Communities, rangkaian kegiatan NUNI 2026 berlangsung pada 10–14 Oktober 2026.

Agenda diawali dengan Student Camp yang diikuti mahasiswa dari 15 perguruan tinggi di Ubaya Training Center (UTC), Trawas, pada 10–13 Oktober. Kegiatan dilanjutkan dengan Presidential Forum dan Annual Meeting di Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya, pada 13–14 Oktober.

Dalam pembukaan Presidential Forum dan Annual Meeting di Gedung Perpustakaan Lantai 5 Kampus Ubaya Tenggilis, Selasa (13/10), Rektor Ubaya Dr Benny Lianto mengatakan penyelenggaraan NUNI menjadi kesempatan untuk menghimpun kekuatan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

“Melalui Presidential Forum, para pimpinan perguruan tinggi ditantang untuk terus merumuskan arah strategis pendidikan tinggi ke depan dan memberikan dampak bagi bangsa dan negara,” kata Benny.

Dia menekankan pentingnya riset dan inovasi kolaboratif yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Persoalan tersebut mencakup keberlanjutan, ekonomi, inklusivitas, kesenjangan sosial, hingga dampak perkembangan teknologi baru.

Sementara itu, Ketua Dewan Kemitraan NUNI Dr. Nelly, S.Kom., M.M. mengatakan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan di tengah dinamika perubahan.

Dia berharap NUNI terus berkembang menjadi jejaring yang berkontribusi terhadap penguatan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.