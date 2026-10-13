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PAM Surya Sembada Surabaya Sebut Semburan di Tol Dupak Dari Pipa Petrokimia

Selasa, 13 Oktober 2026 – 20:22 WIB
PAM Surya Sembada Surabaya Sebut Semburan di Tol Dupak Dari Pipa Petrokimia - JPNN.com Jatim
Proses perbaikan pipa bocor milik PT Petrokimia Gresik, di Tol Dupak Surabaya, Selasa (13/10). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Surabaya menyebut semburan air di kawasan Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, bukan berasal dari pipanya.

Manajer Tata Usaha dan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya Louis Andilun Gatu mengatakan pipa yang mengalami kebocoran tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik.

“Kami sampaikan kebocoran bukan dari pipa kami, tetapi dari PT Petrokimia Gresik. Kami konfirmasi bahwa pipa tersebut pipa milik mereka,” ucap Andilun saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

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Dengan demikian, Andilun menyebut pihaknya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Namun, pihaknya menginformasikan sudah ada pengerjaan.

“Yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dari pihak Petrokimia. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Andilun mengungkapkan ada pipa milik PAM Surya Sembada Surabaya berada di dekat lokasi kejadian, tetapi dia memastikan saluran ke pelanggan tidak terdampak dari peristiwa tersebut.

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“Kami sempat cek apakah penurunan tekanan di situ, dicek sistem juga ternyata enggak ada penurunan tekanan. Jadinya tidak ada (pelanggan yang terdampak),” ucapnya.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @commandcenter112surabaya terlihat semburan dengan tinggi sekitar 1,5 meter muncul di lahan yang berdekatan dengan jalan tol.

PAM Surya Sembada Surabaya memastikan semburan di Tol Dupak dari pipa PT Petrokimia Gresik
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TAGS   surabaya PDAM Surabaya tol dupak pipa bocor

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