PAM Surya Sembada Surabaya Sebut Semburan di Tol Dupak Dari Pipa Petrokimia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Surabaya menyebut semburan air di kawasan Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, bukan berasal dari pipanya.

Manajer Tata Usaha dan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya Louis Andilun Gatu mengatakan pipa yang mengalami kebocoran tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik.

“Kami sampaikan kebocoran bukan dari pipa kami, tetapi dari PT Petrokimia Gresik. Kami konfirmasi bahwa pipa tersebut pipa milik mereka,” ucap Andilun saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Dengan demikian, Andilun menyebut pihaknya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Namun, pihaknya menginformasikan sudah ada pengerjaan.

“Yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dari pihak Petrokimia. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Andilun mengungkapkan ada pipa milik PAM Surya Sembada Surabaya berada di dekat lokasi kejadian, tetapi dia memastikan saluran ke pelanggan tidak terdampak dari peristiwa tersebut.

“Kami sempat cek apakah penurunan tekanan di situ, dicek sistem juga ternyata enggak ada penurunan tekanan. Jadinya tidak ada (pelanggan yang terdampak),” ucapnya.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @commandcenter112surabaya terlihat semburan dengan tinggi sekitar 1,5 meter muncul di lahan yang berdekatan dengan jalan tol.