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Investasi Rp1,8 Miliar, TSN Bangun Data Center di Lamongan Perkuat Internet Regional

Selasa, 13 Oktober 2026 – 19:27 WIB
Investasi Rp1,8 Miliar, TSN Bangun Data Center di Lamongan Perkuat Internet Regional - JPNN.com Jatim
TSN meresmikan data center dan meluncurkan node IIX-JI di Lamongan. Fasilitas berkapasitas awal 14 rak server ini dibangun dengan investasi hampir Rp1,8 miliar, Selasa (13/10). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Tigabelas Solusi Nusantara (TSN) meresmikan fasilitas data center sekaligus melakukan peluncuran awal node Indonesia Internet Exchange Jawa Timur (IIX-JI) milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Timur di Lamongan.

Infrastruktur digital tersebut diharapkan mempercepat akses internet, meningkatkan stabilitas koneksi, serta menekan biaya operasional penyedia layanan internet di kawasan sekitar.

Direktur Utama TSN M Syamsul Arifin mengatakan kehadiran fasilitas tersebut bertujuan mendekatkan infrastruktur jaringan dan penyimpanan data kepada pelanggan. Selama ini, penempatan server dan pertukaran trafik internet masih banyak terpusat di kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

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“Data center ini menjadi titik simpul pertemuan penyedia atau penyelenggara jaringan telekomunikasi. Selama ini data center masih Jakarta-sentris. Kami ingin menghadirkan data center yang lebih dekat ke pelanggan,” ujar Syamsul seusai peluncuran, Selasa (13/10).

Menurut dia, makin dekat lokasi server dengan pengguna, semakin rendah latensi atau waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah. Kondisi tersebut berpotensi membuat akses aplikasi lebih cepat dan stabil sekaligus mengurangi kemungkinan gangguan saat pengguna mengakses layanan digital.

Keberadaan node IIX-JI juga diharapkan memperkuat pertukaran trafik internet lokal. Melalui fasilitas ini, penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) di kawasan Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Jombang, dan wilayah sekitarnya dapat saling terhubung untuk bertukar trafik.

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Syamsul mencontohkan, ketika warga Lamongan mengakses aplikasi milik pemerintah daerah setempat, koneksi diharapkan dapat berlangsung secara langsung melalui jaringan lokal tanpa harus melewati server di Jakarta terlebih dahulu.

“Kalau semua ISP di wilayah ini terhubung ke IIX-JI, pertukaran informasinya bisa dilakukan secara lokal. Jadi, aksesnya lebih cepat, stabil, dan aman,” jelasnya.

TSN meresmikan data center dan meluncurkan node IIX-JI di Lamongan. Fasilitas berkapasitas awal 14 rak server ini dibangun dengan investasi hampir Rp1,8 miliar.
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TAGS   TSN data center lamongan APJII Jatim TSN Lamongan IIX-JI Lamongan

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