Siswa SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya Kembangkan Robot Deteksi Korban Bencana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswa SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya menciptakan prototipe robot pendeteksi korban bencana. Rancangan itu meraih penghargaan dalam lomba internasional di Jakarta.

Tim Stay Aware itu berisikan Nismara Rukmi Shadina, Alzena Kayla Prajatara, Ameera Maylova Danesha Athaya, Keyaan Anargya Afrianto, dan Airlangga Arkananta Rasendriya.

Salah satu anggota tim Alzena Kayla Prajatara mengatakan prototipe robot bernama A.W.A.R.E BOT itu menyabet medali emas saat ajang Indonesia Inventors Day (IID) 2026.

A.W.A.R.E BOT sendiri singkatan dari Advanced Warning and Rescue. Para siswa merancang robot itu untuk membatu tim SAR agar mendapat informasi awal keberadaan korban.

“Kami ingin membuat sesuatu yang tidak hanya bagus untuk dipresentasikan dalam kompetisi, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain,” kata Alzena dalam keterangan persnya, Selasa (13/10).

Perangkat yang digunakan meliputi sensor termal pembaca suhu, radar pendeteksi indikasi keberadaan manusia, serta kamera untuk menampilkan kondisi di sekitar lokasi pencarian.

Robot tersebut dapat dikendalikan oleh operator dari jarak sekitar 30 sampai 50 meter. Hal tersebut dapat mengurangi risiko petugas ketika proses evakuasi dari tempat berbahaya.

“Harapannya, A.W.A.R.E BOT bisa membantu Tim SAR menemukan korban lebih cepat sehingga mereka segera mendapatkan pertolongan,” ujarnya.