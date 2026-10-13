Belajar Olah Kopi hingga Pemasaran Digital, Begini Upaya KWT Mojokerto Kembangkan Usaha

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman (YPLHS) memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mengolah dan memasarkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Upaya ini dilakukan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan sekaligus mendukung keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas KWT dalam Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu pada program RHL dengan skema agroforestri dan tanaman bambu. Kegiatan berlangsung di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Senin (12/10).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, Lc. Dalam sambutannya, Shofiya menyebut program tersebut sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yakni Perempuan Berkarya.

Menurut dia, peningkatan kapasitas KWT menjadi salah satu upaya mendorong perempuan mengembangkan potensi lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengolahan serta pemasaran produk berbasis sumber daya alam.

“Harapannya, KWT dapat menjadi kelompok yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga serta masyarakat,” ujar Shofiya.

Kepala BPDAS Brantas Sampean Ir Muchtar Efendi, S.Hut., M.Si. yang turut hadir menilai KWT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga. Bahkan, sebagian anggotanya menjadi tulang punggung keluarga.

Muchtar menjelaskan pembentukan KWT merupakan bagian dari inisiatif Project Mewlafor yang berlangsung selama tiga tahun, mulai 2024 hingga 2026.

Dua kelompok yang dikembangkan melalui program tersebut adalah KWT Alas di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, dengan 28 anggota, serta KWT Sekarwangi di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, yang beranggotakan 25 orang dan dibentuk pada 27 Agustus 2026.