Epson Anniversary Tawarkan Reward E-Wallet hingga Rp150 Ribu dan Cashback Rp300 Ribu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merayakan momen anniversary, Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang ingin menghadirkan pengalaman visual berkualitas untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat dan berdiskusi, mengajar, bahkan hingga menikmati acara hiburan.

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik hingga Rp150.000 atau potongan harga hingga Rp300.000 pada pembelian sejumlah projector Epson EB Series yang tercakup dalam program anniversary ini.

Kehadiran projector saat ini makin berkembang mengikuti kebutuhan pengguna yang semakin dinamis. Apabila sebelumnya projector identik dengan perangkat pendukung presentasi di ruang rapat atau ruang kelas, kini penggunaannya telah berkembang ke berbagai aktivitas. Projector dapat menjadi perangkat pendukung untuk bekerja dari rumah, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan komunitas dan rumah Ibadah, hingga menikmati film dan berbagai konten hiburan bersama keluarga.

Melihat kebutuhan tersebut, Epson menghadirkan lini projector yang dirancang sebagai menjadi solusi serba bisa, dengan beragam pilihan model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Melalui jajaran EB Series, Epson memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih projector berdasarkan kebutuhan penggunaan, baik untuk aktivitas profesional maupun personal.

“Projector saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring dengan perkembangan gaya bekerja, belajar, dan menikmati hiburan, kebutuhan terhadap projector pun makin beragam,” kata Head of Product Manager Visual Instrument, Epson Indonesia Hesti Astina, Selasa (13/10).

Melalui lini projector Epson, pihaknya ingin menghadirkan pilihan solusi Projector Serba Bisa yang fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari membantu guru menyampaikan materi pembelajaran, menikmati film dan siaran olahraga bersama keluarga, mendukung kegiatan ibadah dan kajian, hingga menemani berbagai momen kebersamaan seperti acara perayaan keluarga (tasyakuran).

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“Kami ingin menunjukkan bahwa projector dapat menjadi solusi yang relevan, praktis, dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan.” ujarnya.

“Momentum anniversary ini juga kami manfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen melalui program promosi yang memberikan keuntungan secara langsung. Kami berharap konsumen dapat menemukan projector yang sesuai dengan kebutuhannya sekaligus mendapatkan nilai tambah dari program Epson Anniversary,” imbuh dia.