Sempat Diduga Lumpur, Semburan di Tol Dupak Surabaya Dipastikan Air Dari Pipa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial sebuah semburan muncul di kawasan Tol Dupak, Surabaya, Selasa (13/10). Hal tersebut telah terkonfirmasi air dari pipa milik PT Petrokimia Gresik.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @commandcenter112surabaya terlihat semburan dengan tinggi sekitar 1,5 meter muncul di lahan yang berdekatan dengan jalan tol.

Dalam video, petugas BPBD Surabaya mengatakan telah menerima laporan dari warga munculnya semburan di kawasan Jalan Dupak Rukun, Asemrowo, sekitar pukul 10.44 WIB.

“Kami menerima laporan dari warga melalui 112 terjadi semburan yang diduga awal adalah lumpur,” ucap petugas BPBD Surabaya dalam video yang diunggah Instagram @commandcenter112surabaya.

Selanjutnya, BPBD Surabaya menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di sekitar lokasi kejadian. Mereka memastikan semburan tersebut merupakan air dari pipa yang pecah.

“Perkembangan terbaru hasil assessment awal dipastikan semburan tersebut bersumber dari kebocoran pipa air bersih dan bukan semburan lumpur,” tulis keterangan video itu.

Menanggapi itu, Ketua Tim Kerja Operasional Kedaruratan BPBD Surabaya Arif Sunandar membenarkan semburan di sekitar Tol Dupak tersebut merupakan air bersih.

Di sisi lain, Arif mengungkapkan pipa dengan diameter sekitar 1 meter yang mengalami kebocoran itu bukan milik Perumda Air Minum Surya Sembada, namun PT Petrokimia Gresik.