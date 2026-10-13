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Dosen FH Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, UPNV Jatim Minta Korban Lapor

Selasa, 13 Oktober 2026 – 17:32 WIB
Dosen FH Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, UPNV Jatim Minta Korban Lapor - JPNN.com Jatim
Humas UPNVJT Nizwan Amin. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) meminta agar korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen Fakultas Hukum (FH) untuk segera melapor.

Humas UPNVJT Nizwan Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH, untuk ikut mengumpulkan korban dugaan pelecehan seksual itu.

“Kami meminta bantuan BEM FH untuk istilahnya menghimpun mahasiswa yang merasa yang jadi korban itu untuk bisa lapor,” kata Nizwan ketika dikonfirmasi, Selasa (13/10).

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Di sisi lain, Satuan Tugas Pusat Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Bimbingan Konseling (Satgas PPKBK) UPNVJT, juga memiliki kanal laporan melalui Google form.

Nizam menyebut korban bebas memilih untuk melapor melalui layanan aduan yang sudah disediakan. Namun, dia menyarankan untuk mendatangi BEM jika merasa takut.

“Kami itu mendorong teman-teman mahasiswa FH misalnya takut lapor ke Satgas PPKBK atau ke dosen, ada jalur lewat BEM FH yang memfasilitasi juga,” ujarnya.

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Selanjutnya, korban akan dimintai keterangan oleh Satgas PPKBK, mulai dari peristiwa dugaan pelecehan hingga trauma yang masih dirasakan akibat tindakan terduga pelaku.

“Dari kanal aduan itu nantinya si pelapor akan kami panggil. minta keterangannya lebih lanjut, buktinya apakah ada, terus kondisi mentalnya si korban ini seperti apa,” jelasnya.

UPNVJT minta korban dugaan pelecehan seksual dosen FH segera melapor untuk memulai investigas
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TAGS   Jawa Timur surabaya pelecehan seksual UPNV

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