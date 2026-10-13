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Karhutla Ponorogo Tembus 341 Hektare, Ini Kecamatan dengan Kebakaran Terluas

Selasa, 13 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Karhutla Ponorogo Tembus 341 Hektare, Ini Kecamatan dengan Kebakaran Terluas - JPNN.com Jatim
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. BPBD mencatat luas karhutla mencapai 341,85 hektare hingga akhir September 2026 dan mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk mencegah meluasnya kebakaran. ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ponorogo mencapai 341,85 hektare hingga akhir September 2026. Kebakaran tersebut tersebar di 56 desa yang berada di 17 kecamatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo Masun mengatakan, kemarau ekstrem yang menyebabkan vegetasi mengering diduga menjadi salah satu faktor meluasnya kebakaran di kawasan hutan maupun hutan rakyat.

“Data karhutla tahun ini sangat kuat kaitannya dengan cuaca kering atau kemarau yang lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Masun, Senin (12/10).

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Berdasarkan data BPBD Ponorogo, Kecamatan Slahung menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni 81,3 hektare. Berikutnya Kecamatan Bungkal seluas 64,5 hektare, Sambit 42,5 hektare, Jenangan 35,5 hektare, dan Kauman 30 hektare.

Masun menjelaskan, wilayah Ponorogo telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Kondisi tersebut membuat semak belukar dan tumpukan daun kering mudah terbakar, sehingga api berpotensi menjalar dengan cepat.

“Kondisi hutan menjadi kering sehingga sangat mudah terbakar dan meluas. Ditambah kondisi angin yang sangat kencang,” ujarnya.

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Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Ponorogo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber api, terutama selama cuaca masih kering.

Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut menjaga lingkungan guna mencegah kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian.

BPBD mencatat karhutla di Ponorogo mencapai 341,85 hektare hingga akhir September 2026. Kebakaran tersebar di 56 desa dan 17 kecamatan.
Sumber Antara
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TAGS   karhutla ponorogo kebakaran hutan dan lahan bpbd ponorogo kemarau ekstrem kebakaran hutan ponorogo

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